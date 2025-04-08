Şanlıurfa’da Kadın Cesedi Bulundu

ŞANLIURFA’DA HAREKETSİZ BİR KİŞİ BULUNDU

Akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Tepedibi Mahallesi’nde yer alan bir sulama kanalında hareketsiz bir insan gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KADIN CENAZESİ SUDAN ÇIKARILDI

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.