Şanlıurfa’da Kanalda 2 Çocuk Kaybetti

TRAGİK OLAYDA İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12), aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere gittikleri kırsal Osmanbey Mahallesi çevresinde bulunan sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan iki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kılıç ve Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SULAMA KANALLARI TEHLİKELİ ALANLAR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, her yıl çok sayıda çocuğun sulama kanalları ve baraj göllerinde boğularak hayatını kaybettiğini vurguladı. Valilik tarafından buralara girilmesinin yasaklandığını aktaran Şıldak, “Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Vali Şıldak, “Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin.” diye ekleyerek, bu bölgelere yaklaşıldığında çocukların kontrol altında tutulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Şıldak, hayat kaynağı olan suyun, hayatları karartmamasını sağlamanın önemini vurguladı.