Gündem

Şanlıurfa’da Oto Tamircisi Ölü Bulundu

sanliurfa-da-oto-tamircisi-olu-bulundu

OLAY YERİNDE KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Evren Sanayi Sitesi’nde tamirhane işleten İbrahim Halil Çoban, iş yerinin önünde hareketsiz halde bulundu. Çoban’ı gören çevredeki esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemelerde Çoban’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban’ın cansız bedeni, otopsi yapılması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü; Rusya-Ukrayna barış süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Spor

Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo'nun transfer bedeli ve yıllık maaşını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.