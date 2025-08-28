Şanlıurfa’da Oto Tamircisi Ölü Bulundu

OLAY YERİNDE KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Evren Sanayi Sitesi’nde tamirhane işleten İbrahim Halil Çoban, iş yerinin önünde hareketsiz halde bulundu. Çoban’ı gören çevredeki esnaf, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemelerde Çoban’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban’ın cansız bedeni, otopsi yapılması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.