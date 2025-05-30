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Şanlıurfa’da Sahte Belgeler Operasyonu Gerçekleşti

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ŞANLIURFA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

SAHTE BELGELERE YÖNELİK OPERASYON

Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi basarak para karşılığında satan kişilere yönelik başarılı bir operasyon düzenlendi. Vali Şıldak, arama sonuçlarına göre ele geçirilen malzemeleri aktardı. Aramalarda, 31 adet sahte KKTC sürücü belgesi, 11 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 adet sahte sürücü belgesi, 6 adet pasaport, 2 adet Suriye geçici kimlik kartı ile birlikte 35 senet, 1 adet boş senet defteri, 10 adet pos cihazı, 2 adet alacak-verecek defteri, 11 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet flash bellek, 3 adet kredi kartı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Vali Şıldak, operasyonun sonucunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bu durum, jandarmanın alanındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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