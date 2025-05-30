Şanlıurfa’da Sahte Ehliyet Operasyonu Yapıldı

VALİ ŞILDAK: SUÇLA MÜCADELE KARARLI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Vali, Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi bastığı ve para karşılığında sattığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonu da aktardı.

OPERASYON SONUÇLANDI

Şıldak, operasyonda yapılan aramalarda, sahte olan 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartı ile birlikte 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca, operasyon sırasında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.