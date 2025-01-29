Şanlıurfa’da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

OLAYIN ŞEKİLLENİŞİ

Olay, sabah saatlerinde Kendirci Mahallesi’nde gerçekleşti. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı ve bu tartışma silahlı kavgaya dönüşüverdi. Kavga sırasında, hangi kişi tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan mermiler, 3 kişiyi vurdu.

SAĞLIK EKİBİ İNTERVENİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü. Yaralılar arasında bulunan Fatih Dağ, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı.