Şanlıurfa’da Terörle Mücadele Vurgusu Yapıldı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN ŞANLIURFA’DA MÜCADELE VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, çeşitli konuları ele aldı. Yerlikaya, “Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa’dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir” diyerek, Şanlıurfa’nın tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekti. Konuşmasında kardeşlik ruhunun, birlikteliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. “Bu topraklarda büyük felaketlerle sınandık. Büyük mücadeleler destansı kahramanlıklarla bir ve beraber hepsinin üstesinden geldik” ifadeleriyle halkın direncini ön plana çıkardı.

TERRÖR, BİRLİĞİMİZE AYKIRI BİR UNSUR

Bakan Yerlikaya, “TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok” dedi. Bu bağlamda, kardeşliğe zarar vermek isteyenlere geçit vermeyeceklerini belirtti. “Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale’de, Malazgirt’te olduğu gibi” ifadesiyle, tarihi mücadelelere atıfta bulundu. Yerlikaya, “Terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır” diyerek, terörün zararlarını dile getirdi. “Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur” sözleriyle teröre karşı hukukun önemini vurguladı.

TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR

Yerlikaya, “Şehrin emini terör yandaşı olamaz” diyerek, belediye yöneticilerinin terörle olan ilişkilerine dikkat çekti. “Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor” sözleriyle Türkiye’nin terörle mücadelesinin ne denli zor olduğunu ifade etti. Hangi partiden olursa olsun, terörle mesafe koyan ve milli duruş sergileyen belediye başkanlarının değerlendirileceğine vurgu yaptı. “Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz” diyen Yerlikaya, terör örgütleri ile ortaklık kurulamayacağını belirtti.

PKK VE TAŞERON ÖRGÜTLER

Yerlikaya, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir” sözleriyle hukuk devleti olmanın önemini yineledi. “Terörün siyaseti olmaz. Terör ile sadece mücadele edilir” ifadesiyle terörle mücadelenin gerekliliğini vurguladı. Konuşmasında PKK’yı “Türkiye’nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunu” olarak nitelendiren Yerlikaya, bu tür saldırıların birliğe zarar verdiğini belirtti. “Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir” diyerek birlik mesajını güçlendirdi.