Şanlıurfa’daki Çift Cinayetin Yürek Burkan Detayları

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, dün saat 14.00 civarında Ali Baba Mahallesi’ndeki 11 katlı bir binanın 7. katında gerçekleşti. Kısa bir süre önce eşinden boşanan Serap Yamaca, altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine geri döndü. Bir süre sonra daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler eve girdiklerinde Serap Yamaca ve büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı kanlar içinde yerde, küçük kızı Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Yapılan kontroller sonrasında Serap ve İsmet Ada Yamaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca ise kurtarılamadı.

BOŞANMA VE AİLESEL SORUNLAR

Serap Yamaca, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışıyordu. Cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Serap Yamaca, Yeni Asri Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası toprağa verildi. Boşanmanın sebepleri arasında şiddetli geçim sıkıntısı yaşadığı eşinin olabileceği belirtiliyor. Ailelerin durumu bilmediği ifade ediliyor.