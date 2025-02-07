More
Gündem

Şanlıurfa’daki Cinayette Baba Ve Amca Tutuklandı

sanliurfa-daki-cinayette-baba-ve-amca-tutuklandi

ŞANLIURFA’DA KAYIP ÇİFTÇİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarım yapan Kadir Tabazığ, 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı. Kendisine bir daha ulaşılmaması üzerine ailesi, 3 çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi, ancak Tabazığ, 27 Ocak günü Kepezli Mahallesi’nde bir tarlada, çevredeki insanların dikkatini çeken köpeklerin toplandığı bölgede yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış bir şekilde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tabazığ’ın otopsisinde tabancayla başından vurulduğu tespit edildi. Cenazesi gerekli işlemlerin ardından defnedildi. Olayla ilgili olarak jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüpheliler arasında yapılan sorgulamalar sonrasında babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı, diğer şahıslar ise tutuksuz yargı sürecinde serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Şanlıurfa’da Bulunan Ceset ile İlgili Tutuklama

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki tarlada bulunan parçalanmış cesediyle ilgili 11 kişi gözaltına alındı; babası ve amcası tutuklandı. Kadir Tabazığ'ın ölümü araştırılıyor.
Gündem

Bakanlık, Hastaneler İçin Sahipsiz Hayvan Tedbiri Aldı

Sağlık Bakanlığı, 81 ilettiği yazıda sahipsiz hayvanların sağlık yerleşkelerinden çıkarılması ve tedbirler alınması için yerel yönetimlerle işbirliği yapılmasını talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.