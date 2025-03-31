Gündem

Şanlıurfa Eyyübiye’de Silahlı Saldırı: 2 Ölü

sanliurfa-eyyubiye-de-silahli-saldiri-2-olu

ŞANLIURFA’DA SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında gerçekleşti. 29 yaşındaki Yakup ile 32 yaşındaki Yusuf Aydoğdu kardeşler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından hedef alındı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silahlı saldırının ardından hızlı bir şekilde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki Aydoğdu kardeşleri hızla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kardeşler burada hayatlarını kaybetti.

SAVCILIK VE POLİS ÇALIŞMALARI

Olay yerinde detaylı incelemelerde bulunan polis, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı. Saldırının nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ömer Çelik: Tavır Çifte Standarttır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir canlı yayında Le Pen’in seçim yasağını, Macron’un Türkiye eleştirilerini ve İsrail'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Çelik, Sarkozy'nin çifte standart uyguladığını ifade etti.
Gündem

Kadın 18 Yıl Sonra İlk Kez Konuştu

Bilim insanları, beyin implantı ve yapay zeka ile felçli bir kadının 18 yıl aradan sonra düşüncelerini sesli hale getirdi. Yöntem, özel algoritmalarla çalışıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.