Şanlıurfa Eyyübiye’de Silahlı Saldırı: 2 Ölü

ŞANLIURFA’DA SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında gerçekleşti. 29 yaşındaki Yakup ile 32 yaşındaki Yusuf Aydoğdu kardeşler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından hedef alındı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silahlı saldırının ardından hızlı bir şekilde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki Aydoğdu kardeşleri hızla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kardeşler burada hayatlarını kaybetti.

SAVCILIK VE POLİS ÇALIŞMALARI

Olay yerinde detaylı incelemelerde bulunan polis, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı. Saldırının nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.