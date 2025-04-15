Sansar Salvo Gözaltına Alındı!

UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRME NEDENİYLE TUTUKLANDI

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve mart ayı içinde serbest kalan Ekincan Arslan, bilinen ismiyle Sansar Salvo, dün sosyal medya hesabından babasına karşı şiddet uyguladığına dair videolar paylaştı. Bu videolar, büyük bir tepkiyle karşılandı ve ihbar olarak değerlendirildi. Sonuç olarak Arslan, dün gece yeniden gözaltına alındı. Rapçi, yaşadığı süreçle ilgili sosyal medyadan “Gözaltı… Para için hayatımı mahvettiler.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

SANSAR SALVO’NUN HAYATI

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Kendisi Türkçe rap müziğinin öne çıkan sanatçılarından biri olup, aynı zamanda söz yazarıdır.