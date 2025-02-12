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Santorini’de Deprem Serisi: 14 Bin Sarsıntı

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YUNANİSTAN’DA ŞİDDETLİ DEPREM SIRADAN BİR DURUM DEĞİL

Yunanistan’ın Santorini ile Amorgos arasındaki bölgede meydana gelen sarsıntılar arasında en şiddetlisi önceki gün gerçekleşti. Büyüklüğü 5.3 olarak açıklanan deprem, Yunanistan’ın başkenti Atina ve Girit Adası’nda da hissedildi. Deprem fırtınası dün de devam ederken, en yüksek şiddeti 4.8 olarak ölçüldü. Yunan deprem uzmanları, bu bölgede 6 veya daha yüksek bir şiddetle deprem olma ihtimalinin giderek arttığını belirtiyor.

UZMANLARDAN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMALAR

Uzman Kostantinos Sinolakis, depremlerin aylar sürebileceğini ve bölgede bir volkanik patlamanın bile mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, bölgedeki halk için büyük bir kaygı kaynağı haline geldi. Özellikle depremlerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu olduğu vurgulanıyor.

HALK DİN ADAMLARIYLA SOKAKLARA ÇIKTI

Deprem korkusu nedeniyle 15 bin kişinin Santorini’yi terk ettiği bildirilirken, adada kalmayı seçen halk, din adamlarıyla birlikte sokaklara çıkıyor. Yunan bayrağı ve ikonalar taşıyan halk, olası bir felakete karşı dua ediyor ve bu durum, toplumda dayanışma ruhunu geliştiren bir etki yaratıyor.

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