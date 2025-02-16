Santorini’de Volkanik Faaliyet Uyarısı Yapıldı

VOLKANIK HAREKETLİLİK UYARISI

Yunanistan’da Santorini adası ve çevresinde volkanik hareketlilik konusunda uyarı yapıldı. Deprem Korunma ve Planlama Organizasyonu (OASP) Başkanı Profesör Efthimios Lekkas, iki komitenin ortak toplantı düzenlediğini belirtti. Bu toplantıda Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile OASP’nin Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi bir araya geldi. To Vima’daki habere göre, komite bölgede 3 ve üzeri büyüklüğünde 1300 deprem kaydedildiğini ifade ederek çeşitli uyarılarda bulundu.

DEPREM VERİLERİ VE SİSMİK AKTİVİTE

Komitenin yaptığı uyarılara göre, Thira ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanındaki sismik dizilim, 1 Şubat’tan bugüne kadar yaklaşık 3 ve üzeri büyüklüğe sahip 1300 deprem ile (kaydedilen maksimum büyüklük 5.3) bir azalma göstermektedir. Anydros adası bölgesindeki mevcut sismik aktivite, Kuzey Batı ve Güney Doğu yönündeki denizaltı faylarından kaynaklanmaktadır ve bu durum bölgenin daha geniş jeodinamik bağlamının bir parçasıdır. Eldeki verilere göre bu aktivite, tektonik hareketler ve daha derin magmatizmanın birleşimiyle oluşmuştur.

ZEMİN DEFORMASYONU VE EĞİTİME ARA

Kaldera içindeki sismik aktivite aynı seviyelerde devam ederken, sürekli izlenen Santorini’nin daha geniş kesimlerinde artan zemin deformasyonu gözlemleniyor. Alınan karar doğrultusunda, Thira, Ios, Anafi ve Amorgos’taki okullar 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Komite, çarşamba günü yeniden toplanacak.