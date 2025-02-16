Santorini’de Volkanik Uyarı ve Okul Tatili

VOLKANİK HAREKETLİLİK UYARISI

Yunanistan’daki Santorini adası ve çevresi için volkanik hareketlilik konusunda uyarıda bulunuldu. Deprem Korunma ve Planlama Organizasyonu (OASP) Başkanı Profesör Efthimios Lekkas, iki komitenin ortak bir toplantı düzenlediğini açıkladı. Toplantıda, Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ile OASP’nin Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi’nin katıldığı belirtildi. To Vima gazetesine göre, komite bölgede 3 ve üzeri büyüklüğünde 1300 depremin meydana geldiğini duyurdu ve bu doğrultuda bir dizi uyarı yaptı.

DEPREM SAYISINDA DÜŞÜŞ

Uyarılar arasında, Thira ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanındaki sismik dizilimin 1 Şubat 2023’ten bu yana yaklaşık 3 ve üzeri büyüklüğe sahip 1300 deprem ile (en yüksek kaydedilen büyüklük 5.3) göreceli bir azalma gösterdiği yer aldı. Anydros adası çevresindeki sismik aktivitenin Kuzey Batı ve Güney Doğu yönündeki denizaltı faylarından kaynaklandığı ve bunun bölgenin daha geniş jeodinamik bağlamının bir parçası olduğunu vurgulandı.

ZEMİN DEFORMASYONU GÖZLEMLENİYOR

Mevcut verilere göre, bu aktivitenin tektonik hareketler ve derin magmatizma kombinasyonundan kaynaklandığı belirleniyor. Kaldera içindeki sismik aktivitenin aynı seviyelerde devam ettiği, ancak Santorini’nin daha geniş kesimlerinde artan zemin deformasyonunun gözlemlendiği kaydedildi. Alınan karar neticesinde, Thira, Ios, Anafi ve Amorgos’taki okullar 21 Şubat 2025 tarihine kadar kapalı kalacak. Komite, çarşamba günü tekrar toplanma planı yapıyor.