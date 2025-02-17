Santorini Depremleri Türkiye’yi Etkiler Mi?

YUNAN ADALARINDA SİSMİK KRİZ DEVAM EDİYOR

Yunan adalarında artan sismik olaylar, bölgedeki halk arasında korku yaratıyor. Ege Denizi’nde oluşabilecek büyük bir depremin, tsunami tehdidini gündemde tutmaya devam ettiği gözlemleniyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınası üzerine Yunanistan ve Türkiye kıyılarında tsunamiden etkilenebilecek taşkın alanlarının detaylı bir haritasını geliştirdi.

DENİZ TAŞKINLARI RİSKİ ARTMAKTA

Haritaya dair bilgiler veren Doç. Dr. Özçelik, Türkiye’nin üç tarafındaki kıyıların doğal olarak deniz taşkınlarına karşı tehlike altında olduğunu belirtiyor. 28 Ocak’tan bu yana Santorini Adası etrafında süregelen sismik aktivitenin ciddiyetine dikkat çeken Özçelik, “Bu nedenle gerek Yunanistan kıyıları gerekse ülkedeki kıyılar, Ege’deki adalarla birlikte tsunami riski altında. 6 Şubat depremi sonrası İskenderun kıyılarında uzun süre deniz taşkınları görüldü. Muğla’nın Köyceğiz kıyısında, İzmir Körfezi’nde ve Ege ile Akdeniz kıyılarının çeşitli noktalarında da taşkın olayları yaşandı. Bu aşamada deniz taşkın risk alanlarını, 5, 10 ve 20 metre taşkın zonları şeklinde belirledik. Bunun için ileri yer gözlem uydusu ALOS verilerini kullandık. Araştırmacılarımız ve halkımız için alansal veri seti oluşturduk.” açıklamasında bulundu.

AFET YÖNETİMİ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Doç. Dr. Özçelik, “2011’de Japonya’nın Tohoku depremi sonrasında Tokyo Üniversitesi bünyesinde tsunamik etkilerin nerede görülebileceği ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Biz, bu noktada afet öncesinde bu çalışmayı yapabilmiş olmamız bakımından biraz daha şanslıyız. Afet yönetiminin en önemli unsuru, afetten önce gerçekleştirilen çalışmalar ve gerekli önlemlerin alınmasıdır.” diyerek afet yönetiminin önemini vurguladı.