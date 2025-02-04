Santorini Tahliyeleri Günlerce Sürebilir

DEPREM ENDİŞE YARATMAKTADIR

Ege Denizi’nde meydana gelen 400’den fazla deprem, endişe yaratmaya devam ediyor. En yakın sarsıntı, Türkiye’ye 140 kilometre mesafede kaydedildi. Son 24 saatte 35’i 3 ve 9’u 4 büyüklüğünde olmak üzere toplam 44 deprem gerçekleşti. Aynı bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yaşandı ve 14 aylık süreç içinde herhangi bir volkanik aktivite oluşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak 2025 tarihinden bu yana Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sayısının 400’ü aştığını duyurdu. Deprem fırtınası tarzında gelişen bu sismik hareketlilikte kaydedilen en büyük deprem ise 4,8 büyüklüğünde oldu. Bugün saat 05:46’da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİR

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığına göre, Ege Denizi’ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas’ın başkanlığında yapılan toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

TAHLİYELER DEVAM ETMEKTEDİR

Depremler sonrasında Yunanistan’ın turizm cenneti Santorini Adası’ndaki tahliyeler devam ediyor. Santorini’den tahliye edilen vatandaşlar feribot ile Pire Limanı’na ulaştı. Naftemporiki gazetesinin haberine göre feribot şirketleri, sakinlerin ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak için acil rotalar oluşturdular. Santorini, Amorgos, Ios ve Anafi’deki okulların hafta boyunca kapalı kalacağı açıklandı. Sivil savunma ve havadan kurtarma ekipleri ise sahada teyakkuz içinde bekliyor.

SALINTILAR GÜNLERCE SÜRECEKTİR

NTV’de yer alan habere göre, Kathimerini gazetesine konuşan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, sarsıntıların büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 6’ya ulaşmasının oldukça mümkün olmadığını belirtti. Lekkas, 5.5 büyüklüğünde bir depremin ana deprem olarak kabul edilebileceği için iyi bir gelişme olacağını ifade etti. Sallantıların, sismik faaliyeti rahatlatacak daha güçlü bir deprem olmadığı sürece durması beklenmiyor. Planlama örgütü, yoğun sismik hareketliliğin haftalar yerine günler boyunca devam edebileceğini öngörüyor.