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Sapanca’da Araç Şarampole Devrildi

sapanca-da-arac-sarampole-devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Göl Mahallesi Ünlüce yolu üzerinde gerçekleşiyor. Sapanca yönünde yokuştan inen Ahmet A. yönetimindeki 34 CEO 395 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole devrilerek ters duruyor.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan eşi yaralanıyor. Çevredeki vatandaşların yapmış olduğu ihbar sonrasında kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin sağladığı ilk müdahale sonrası Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

BÖLGE HALKINDAN ÇÖZÜM TALEBİ

Aynı yerde sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle bölge halkı, yetkililerden bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Polis ise kazayla ilgili inceleme başlatıyor.

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