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Sapanca’da Bungalovda Gizli Kamera Bulundu!

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RAMAZAN BAYRAMI’NDA ŞOK EDİCİ DURUM

İstanbul’da yaşayan Mesut Kozan, ailesiyle birlikte Ramazan Bayramı’nı değerlendirmek amacıyla Sapanca’ya gitmeye karar verdi. Geceliği 12 bin lira olan bir bungalov kiralayan aile, konakladıkları mekanda beklenmedik bir durumla karşılaştı.

GİZLİ KAMERA TESPİTİ

Aile, bungalovda jakuzi ve yatak odası içerisindeki bir ampulün içinde gizli bir kamera buldu. 360 derece dönebilme özelliği olan bu kamera, ampulün içinden çıkan kırmızı ışık sayesinde fark edildi. Mağdur Mesut Kozan, “Amaç nedir? Görüntülerimizi nerede kullanacaklar. Psikolojimiz alt üst oldu” diyerek durumu endişeyle değerlendirdi. Bunun üzerine Kozan, polisi bilgilendirerek şikayette bulundu. İşletmenin ise durumu “Belki sizden önceki aile yapmıştır” şeklinde savunması ise dikkat çekti.

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