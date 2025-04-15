Sapanca’daki Bungalovda Kamera Skandalı

SKANDALIN BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov içinde yaşanan gizli kamera olayına ilişkin Sakarya Valiliği’nden önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.

GİZLİ KAMERA REZALETİ

Son dönemlerde oldukça popüler olan Sapanca’da gizli kamera skandalı yaşandı. Tatil için bir bungalov kiralayan bir aile, yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde önce önce kırmızı bir ışık ardından da kamerayı fark etti. Geceliği 12 bin TL olan bu bungalovun işletmecileri, yaşanan bu olayı önceki müşterilere suçladı. 360 derece açıyla görüntü kaydedebilen gizli kameranın kayıt yapıp yapmadığıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.