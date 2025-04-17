Sapanca’daki Gizli Kamera Skandalı İfşa!

İstanbul’dan ailesiyle birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi’nde bungalov tatiline giden M.K., evin tavanındaki aydınlatma lambalarından birinin anormal göründüğünü fark etti ve bu durum onun gizli kamera olduğunu anlamasına yol açtı. M.K., hemen polisi arayarak durumu bildirdi ve işletme hakkında şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işletmede detaylı inceleme gerçekleştirdi. İşletme sahibinin tüm dijital materyallerine el konuldu.

İŞLETME SAHİBİ VE ORTAĞI TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu öne sürülen Tansel S. tutuklandı. İfadeleri alınan şüpheliler, Sapanca’da 3 bungalov inşa ettiklerini ve ticarete devam ettiklerini belirtirken, haklarındaki suçlamaları da reddetti. İki şüpheli, internet aracılığıyla iletişim kurarak bungalovlarını kiraladıklarını ve gizli kamera olayından haberlerinin olmadığını söyledi.

CEP TELEFONLARINDA GİZLİ KAMERA BULUNDU

İki şüpheliye ait cep telefonlarında yapılan incelemede, gizli kameralarla ilgili materyaller bulundu. Bu tespit üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı, ‘kuvvetli suç şüphesi’ gerekçesiyle tutuklama talep etti. Şüphelilerin telefonları el konulup kriminal inceleme için gönderildi. Ayrıca odadaki avizeye yerleştirilen kamera, Wi-Fi özelliği sayesinde canlı yayın yapma kapasitesine sahip olduğu tespit edildi. Polis, bu gizli kameranın internet bağlantısından takip edilmesiyle ilgili de bir kriminal inceleme başlattı.

TESİS MÜHÜRLENDİ

Sapanca Belediyesi ekipleri, işletmenin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren ve 91 bungalov bulunan, yasal izin ve ruhsatları bulunmayan bir başka işletme de mühürlendi. Bu durum, işletmelerin yasalara uygunluğunun önemini bir kez daha ortaya koydu.