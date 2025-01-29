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Şara Geçiş Süreci Lideri İlan Edildi

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Suriye’de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak ilan edildi. Suriye Haber Ajansı’na (SANA) göre, Şara’nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülke genelindeki askeri grup temsilcileriyle birlikte “Zafer Konferansı” gerçekleştirildi. Konferansın sona ermesinin ardından Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, formal sonuç bildirisini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ATAMA

Abdülgani, Şara’yı geçiş sürecinde Suriye’nin cumhurbaşkanı olarak atadıklarını ve Şara’nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini belirtti. Ayrıca, 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını ifade eden Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun da feshedildiğini duyurdu.

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