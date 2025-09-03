Saraçhane Davasında 13 TUTUKLU Tahliye!

İBB’DE TUTUKLANANLARIN DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde, Saraçhane’deki İBB binası önünde yapılan mitingde gözaltına alınan 35 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Yargılanan sanıkların tamamı duruşma salonunda yer alırken, 13’ü tutuklu 35 sanık kimlik tespiti için duruşma salonuna alındı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Duruşma, saat 11.00 sularında başladı. 13 tutuklu için tahliye kararı çıkmasının ardından, bu tutuklulardan 7’si “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması nedeniyle tahliye edilmiyor. İddianamede, sanıkların 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1. maddesine aykırı olarak “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” nedeniyle cezalandırılması talep ediliyor.

İDDİANAMENİN İÇERİĞİ

35 sanıktan 7’si hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılmış durumda. İddianamede, sanıkların bu suçu zincirleme şekilde işlediği belirtiliyor ve 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Miting sonrası yapılan bu yargılamalar, kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.