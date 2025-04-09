“Saraçhane’de 28 Sanığın Tahliyesi.”

PROTESTOLAR SONRASI YENİ TAHLYE KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarla ilgili olarak, tutuklanan kişilerin durumu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane’de gözaltına alınan ve bir kısmı hala cezaevinde olan, diğerleri ise ev hapsinde bulunan toplam 28 kişi için tahliye kararı vermiştir.

TALİMAT VE GEREKÇELER

Avukat Fırat Aras, konuya dair yaptığı açıklamada, “Yüzleri güldüren bir gelişme” olarak nitelendirdiği bu durumu şu sözlerle aktardı: “İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, Saraçhane gözaltıları sonrası bir kısmı cezaevinde tutuklu, diğerleri ev hapsinde bulunan 28 sanık hakkında açılan davada tüm sanıkları tahliye etti.” Aras’ın açıklamalarına göre, mahkeme hakimi gerekçesinde Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında belirtildiği üzere, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin, kişinin hürriyetini ve güvenliğini kapsayan tutuklama gibi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aras, mahkemenin hangi sebep ve koşullara dayanarak bu kararı verdiğini de açıklayarak, “Sanıkların üzerlerine yüklenen suça dair tüm delillerin toplanmış olması, dolayısıyla delillerin yok edilme imkânının kalmaması ve sanıkların gözaltına alındıkları konutlarında sabit yerleşim yeri sahibi olmaları gibi unsurlar dikkate alındı. Ayrıca, kaçacaklarına dair somut bir şüphe bulunmamakta. 2911 Sayılı Yasanın 32/1 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, sanıkların gözaltında bulundukları süreler ve adli kontrol tedbirinin devamının ölçülü olmaması gibi gerekçelerle bu karar verilmiştir,” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan, aynı suçu işledikleri iddia edilen 15 sanık hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.