Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu Protestoları Yükseldi

GÖSTERİLERDE TANSİYON YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek amacıyla Saraçhane’de yapılan izinsiz gösteride gergin anlar yaşandı. Protestocular ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede çıkarken, bazı göstericilerin polise su şişesi, tahta parçaları ve meşale attığı gözlemlendi.

POLİS ENGELLEME GETİRDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar çerçevesinde, bir grup Saraçhane’deki İBB binası önünde toplandı. Kalabalık içinde bazı kişiler, Taksim Meydanı’na yürümek amacıyla Bozdoğan Kemeri’ne yöneldi. Ancak, burada güvenlik önlemi alan polis ekipleri, grubun ilerlemesine müsaade etmedi. Engel üzerine gerginlik daha da arttı.

MARJİNAL GRUPLARDAN SALDIRI

Tansiyonun yükselmesiyle, protestocu gruptan bazı kişilerin yüzlerinde maske bulunduğu halde polise meşale, su şişesi ve tahta parçaları fırlattığı tespit edildi. Bu olaylar, protestoların şiddet içerikli hale gelmesine sebep oldu.