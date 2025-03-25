Saraçhane’de Erdoğan’a Hakaret Krizi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla beraber, Türkiye genelinde protestolar patlak verdi ve siyaset arenasında tansiyon yükseldi. Çarşamba günü başlayan gösteriler, Pazar günü İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla zirveye ulaştı. Olaylar özellikle Saraçhane bölgesinde yoğunlaştı. Ancak, dün akşam düzenlenen gösterilerde bazı protestocuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine karşı çirkin ifadeler kullanması, siyasetin merkezine oturdu. Bu durum üzerine, Bakanlar, bürokratlar ve AK Partili isimler sosyal medya hesaplarından sert tepkilerini dile getirdi. Emniyet ise 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

protestoların yeni boyutu: hakaret krizi

Saraçhane’de başlayan nöbet, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından dayanışma amacı taşırken, dün akşamki olaylar eylemlerin seyirini değiştirdi. Kalabalık içerisine giren bir grup, Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerde bulundu. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması, hükümet kanadından hemen yanıtlar gelmesine yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” diyerek 41 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

bakanlardan sert tepkiler

Hükümet cephesinden tepkiler de gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır.” şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını bulacaktır.” sözleriyle hukuki sürecin başlatılacağını vurguladı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hakaretleri “nefret ve kin provokasyonu” olarak değerlendirirken, “Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür ne de demokratik bir hak arayışıdır.” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır.” diyerek tepkisini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, “Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır.” açıklamasında bulundu.

rtük’ten yayıncılara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, olayların medya yansımalarına vurgu yaptı. Şahin, “Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep dışı söylemlerini canlı yayın bahanesiyle veren yayın kuruluşları hakkında ilk toplantıda en ağır müeyyideler uygulanacak.” şeklinde konuşurken, sosyal medyada halkı provokasyonlara karşı uyardı. Resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama, medya kuruluşlarının yayın politikalarını gözden geçirmesine yol açabilme potansiyeline sahip.

siyasi gerginlik sokaklarda

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye’nin birçok bölgesinde protestolara zemin hazırladı. Saraçhane, bu eylemlerin merkezi haline gelirken, zaman zaman polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Hükümet yetkilileri, sokak hareketlerini “kamu düzenini bozma girişimi” olarak tanımladı, muhalefet ise süreci “demokrasiye darbe” şeklinde ifade etti. Dünkü hakaret olayları, bu kutuplaşmayı daha da derinleştirdi.

sosyal medyada tepki çığ gibi

Sosyal medya, hakaret olaylarının ardından bir tepki alanına dönüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır.” diyerek tepkisini gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını teşvik edenleri biliyoruz. Milletin sabrıyla oynamayın.” şeklindeki ifadeleriyle muhalefeti hedef aldı.

ne olacak?

Hakaret olaylarından sonra gözler, hukuki süreç ve sokaklardaki hareketliliğe çevrildi. Emniyetin gözaltı operasyonları devam ederken, RTÜK’ün medya kuruluşlarına yönelik alacağı kararlar merak edilmekte. Türkiye’daki siyasi ortamın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, bu olaylardan alınacak sonuçlara bağlı görünmektedir.