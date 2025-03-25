Saraçhane’de Hakaret Gerginliği Tırmanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Türkiye genelinde protesto olayları yükseldi. Çarşamba günü başlayan ve Pazar günü İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla tırmanan olaylar,Saraçhane’de yoğunlaşırken, dün akşam yapılan gösterilerde bazı protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merhum annesine yönelik çirkin ifadeler kullandı. Hükümet yetkilileri ve AK Partili isimler bu duruma sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi ve Emniyet 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

protestoların güçlü tepkisi

Saraçhane’de başlayan nöbet, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bir dayanışma hareketi olarak başlamıştı. Ancak dün akşamki protestolar, durumu değiştirdi. Kalabalıklar içinde yer alan bir grup, Erdoğan ve ailesine ağır hakaretlerde bulundu. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, hükümet cephesinden hızlı açıklamalar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” diyerek 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

hükümetten güçlü yanıtlar

Hükümet yetkilileri olayları sert bir şekilde kınadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır.” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını bulacaktır” diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hakaretleri “nefret ve kin provokasyonu” olarak değerlendirirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, “Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

medyaya uyarılar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yaşanan olayların medya üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun edep dışı söylemlerini canlı yayın bahanesiyle veren yayın kuruluşları hakkında ilk toplantıda en ağır müeyyideler uygulanacak” ifadesini kullandı. Ayrıca, Şahin, halkı provokasyonlara karşı uyararak resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarını gözden geçirmeye zorlayabilir.

siyasi gerginlik ve sokak hareketleri

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan süreç, Türkiye’nin pek çok ilinde protestoları tetikledi. Saraçhane, eylemlerin merkezi haline dönüşürken, polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Hükümet yetkilileri sokak hareketlerini “kamu düzenini bozma girişimi” olarak değerlendirirken, muhalefet bu durumu “demokrasiye darbe” olarak tanımlıyor. Dünkü hakaret olayları ise kutuplaşmayı bir kat daha derinleştirdi.

sosyal medyada yankılar

Sosyal medya, hakaret olaylarının ardından büyük bir tepki platformuna dönüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır” derken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını teşvik edenleri biliyoruz. Milletin sabrıyla oynamayın” sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

ge未来 gelişmeler

Hakaret olaylarının ardından gözler, hukuki sürece ve sokaklardaki hareketliliğe çevrildi. Emniyetin gözaltı operasyonları devam ederken, RTÜK’ün medya kuruluşlarına yönelik alacağı kararlar da takip ediliyor. Türkiye’deki siyasi atmosferin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, yaşanan olayların yansımalarına bağlı olarak belirlenecek.