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Saraçhane’de Özgür Özel’e Biber Gazı Çağrısı

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Türkiye’nin gündemi İBB’ye yönelik gerçekleşen terör ve yolsuzluk operasyonu ile çalkalanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair yürütülen soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 87 kişinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firarda olduğu ve 7 şüphelinin yurt dışında bulunduğu bilgisi kamuoyuna açıklandı.

vatandaşların tepkisi

Gelişmeler üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerine sürece karşı birlik olma çağrısında bulundu ve “sokak” eylemi için de bir çağrıda bulundu. Özel, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum.” şeklinde ifade kullandı. Bu açıklamaların ardından İBB’nin Saraçhane’deki ana merkezi önünde toplanan kalabalık bir grup, Özgür Özel’e seslenerek “Özgür gelsene biber gazı yesene” sloganları atmaya başladı.

gözaltındaki şüpheliler

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı İmamoğlu’nun da dahil olduğu 83 şüpheli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, 10 şüphelinin firar ettiği ve 7 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Aynı zamanda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütü PKK/KCK’ya yardım etmek suçuna yönelik gerçekleştirilen soruşturmada, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4’ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu tespit edildi.

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