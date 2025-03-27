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Saraçhane’de Tutuklu Gazetecilere Tahliye Kararı

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Tahliye Kararı Alındı

Gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç ve Yasin Akgül hakkında tahliye kararı çıktı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul’daki ilgili mahkeme tarafından onaylandı. Alınan karar doğrultusunda, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasına karar verildi. Beklentilere göre, tahliyelerin en kısa sürede gerçekleşmesi planlanıyor.

Gözaltına Alındıkları Tarih

Gazeteciler, 25 Mart’ta düzenlenen ev baskınları sonrası gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmışlardı.

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