Saran’dan Bakanlıkla İlgili Yorumlar Geldi

ADAYLIK AÇIKLAMALARI

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olmasıyla ilgili ortada dolaşan iddialara yanıt verdi. “Korkunun ecele faydası yok” diyen Saran, “Biliyorum, arayanlar ve sağı solu karıştıranlar var. Birlik beraberlik diyenler sağda solda Bakanlığı arıyorlar” şeklinde konuştu. Basın toplantısında gündemde olan borçlar, sponsorluklar ve teknik direktör Tedesco’nun durumu gibi konulara da değindi. Saran, “21 Eylül’deki kongre sadece bir seçim değil, Fenerbahçe’nin geleceği çok stratejik bir karardır” dedi ve “Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir” diye ekledi.

ŞAMPİYONLUK TAAHHÜDÜ

Saran, “Ben taahhütte bulundum; 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım” ifadelerini kullandı. Fenerbahçelilerin, tutulmayan sözlerden yorgun düştüğünü belirten Saran, “Bizim önceliğimiz net; futbolda şampiyonluk!” vurgusunu yaptı.

CEZALAR VE YARGI SÜREÇLERİ

Bir soru üzerine, “Seçilmeniz durumunda, sahip olduğunuz şirketler dolayısıyla Fenerbahçe’nin ağır cezalar alacağı doğru mu?” diye sorulması üzerine Saran, “Böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum?” dedi ve destek ekibinin FIFA ve UEFA konusunda sağlam bilgiye sahip olduğunu belirtti. “Spor Bakanlığı’nın devir işlemimizi kabul etmemesi için bir sebep yok” diyen Saran, “Fenerbahçe’ye en ufak bir zarar gelmeyecek” şeklinde sözlerini sürdürdü. “Bu konuda yalan söylüyorlar, içiniz rahat olsun” ifadesini de kullandı.

MÜCADELE STRATEJİSİ

Dış etkenlerle mücadele hakkında konuşan Saran, “Ben eski milli sporcuyum. Mücadelede en önemlisi bahane üretmemek” dedi. İç ve dış etkenlerin bulunduğunu belirten Saran, bu konuda eksiklik olduğunu ve güçlü Fenerbahçelilerin bulunduğu Ankara’da seçim ofisi kurduklarını kaydetti. “Harekete geçireceğiz. Bahanelere sığınmak bize yakışmaz” diyen Saran, daha güçlü bir ekip kurmak için çalışacaklarını vurguladı.

TEKNİK DİREKTÖR VE YÖNETİM KADROSU

Saran, “Beni nasıl etkileyeceğinden ziyade Fenerbahçe için en iyisi nedir onu düşünürüm” diyerek mevcut yönetimin Tedesco ile anlaşmasının ekibine nasıl etki edeceği konusunda olumlu görüş belirtti. Yönetim listesi hakkında, “Yönetimimi eleştirenler var. Yeteri kadar büyük isim yok diyorlar” şeklinde bir yanıt verdi. Genç ve başarılı bireylerden oluşan bir ekip kurarak Fenerbahçe’ye uzun vadeli fayda sağlamak istediğini dile getirdi. “İçim rahat. İnşallah güzel, birbirini seven, güvenen, uzun yıllar çalışan bir ekip olacağız” dedi.