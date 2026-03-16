Saran’dan Tedesco’ya Sert Eleştiriler Geliyor

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK TOPLANTI

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ağır bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında 25 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Maçın ardından hemen olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’i çağırarak, kapalı kapılar arkasında önemli bir görüşme yapma kararı aldı.

Yönetimin GÖZÜ TETİKTE

Toplantıda ipleri eline alan Başkan Saran, son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve teknik ekibin oyuncu tercihleri konusundaki sorularını gündeme getirdi. Özellikle forma giymeyen yıldız isimlerin durumunu sorgulayan Saran, “Son haftalardaki kadro tercihlerini gerçekten anlayamıyoruz. Marco Asensio gibi bir yıldız yedek kulübesinde bekliyor, Musaba’yı ısrarla oynatmıyorsun ve Kerem gibi etkili bir ismi çok erken oyundan alıyorsun. Bu kararların mantığı nedir?” şeklinde sert bir eleştiri yöneltti.

TEDESCO HATA KABUL ETTİ

Domenico Tedesco’nun bu sert uyarılar karşısında savunma yapmak yerine hatalarını kabul ettiği belirtiliyor. Kredisi tükenmekte olan Tedesco, Saran’a “Eleştirilerinizde haklısınız. Takım olarak son haftalarda kimliğimizden uzaklaştık. Fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Bu durumu en kısa sürede düzelteceğim” şeklinde yanıt vererek, toparlanma sözü verdi. Tedesco’nun, gelecek lig maçında Asensio ve Musaba gibi isimlerin ilk 11’de yer almasını sağlayarak radikal bir değişime gideceği düşünülüyor.