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Saray Mahallesi’nde Hijyenik Olmayan Üretim

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DENETİM SONUCCULARI ŞOK EDİCİ

Saray Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetim sırasında, şalgam üretiminin hijyenik olmayan bir depo alanında yapıldığı belirlendi. Denetim ekipleri, üretim alanı ile tuvaletin yan yana olduğunu, tuvaletten kaynaklanan suların imalat bölümüne karıştığını ve gıda güvenliğine uygun olmayan ekipmanların kullanıldığını tespit etti. Ayrıca, işletmenin ruhsatsız olduğuna da ulaşıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Zabıta ekipleri, gıda mevzuatına aykırı üretim gerçekleştiren işletme hakkında yasal işlem başlatarak iş yerini mühürledi. Bu durumda, halk sağlığına yönelik bir tehlike oluşturduğu için gerekli önlemler alınıyor.

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