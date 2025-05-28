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Saray Mahallesi’nde Şalgam Denetimi: Zabıta Mühürledi

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SARAY MAHALLESİNDE DENETİM YAPILDI

Saray Mahallesi’nde yapılan denetimler sırasında, şalgam üretiminin hijyenik olmayan bir depo alanında gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler, tuvalet ile üretim alanının beraber bulunduğunu, tuvaletten gelen suların üretim alanına karıştığını ve gıdaya uygun olmayan ekipmanların kullanıldığını tespit etti.

Ayrıca, işletmenin ruhsatsız olduğu da ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, gıda mevzuatına aykırı üretim yapan işletme hakkında yasal işlem başlatarak iş yerini mühürleme kararı aldı.

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