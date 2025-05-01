Sarayköy’de Çocuk Darbedildi, Yardım İstendi

DARP EDİLEN ÇOCUK YARDIM İSTEDİ

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen sevgilisi Süleyman D. (24) ile yaşamaya başlayan Satı Buse D. (22), komşularına 2 yaşındaki oğlu A.K.’nin sevgilisi tarafından darbedildiğini bildirip yardım talep etti. Komşuları, bu durumu dikkate alarak Satı Buse D. ve oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede, doktorlar çocuğun vücudunda ve yüzünde darp izleri tespit etti ve durumu polise iletti.

POLİS EVE GİTTİ VE ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri hemen olayın gerçekleştiği adrese yöneldi. A.K.’yi öldüresiye darben Süleyman D., evde uyuduğu sırada yakalanarak gözaltına alındı.

AĞIR DAVRADILDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sarayköy Devlet Hastanesi’nde ilk muayenesi yapılan minik A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan detaylı incelemede çocuğun ağır şekilde darbedildiği ve darp sonucu sağ kolunda kırık olduğu belirlendi. Ayrıca, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu, aldığı darbeler sonucu gözlerinin kapandığı tespit edildi. A.K.’nin sağ gözünü kaybetmemesi için ameliyat edilmesi gerektiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu için yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Anne Satı Buse D.’nin verdiği ifadesinde, sevgilisi Süleyman D.’nin kendisini ve çocuğunu darbettiğini aktardığı öğrenildi.

DEVLETİN GÜVENCELİĞİNE ALINACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, annesinin erkek arkadaşı tarafından dövülen 2 yaşındaki bebeğin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ve çocuğun devlet korumasına alınacağını açıkladı. Bakanlık, olayın emniyet birimlerine bildirilmesiyle birlikte ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olup, evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp, ilgili kişilerin en ağır cezayı alması için takipte olacağız,” denildi.