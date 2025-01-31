Sarı Serum Trajedisi: Bir Can Daha Kaybedildi

ADANA’DA CAN KAYBI YAŞANDI

Adana’da bir eczacı kalfasının hazırladığı sarı serum sonucu rahatsızlanan bir kadın, hayatını kaybetti. Olay, 17 Ocak tarihinde Yüreğir ilçesinde gerçekleşti. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve iki çocuk annesi olan Selinay Yüksekbaş, yaşadığı mahalledeki eczacı kalfası M.M.’yi arayarak serum yapılmasını talep etti.

İDDİALARA GÖRE 10 FARKLI İLAÇ KARIŞTIRILDI

M.M.’nin, iddialara göre, 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette “sarı serum” olarak bilinen atom serumunu hazırladığı belirtildi. M.M., hazırladığı serumu Yüksekbaş’ın evine götürdü ve uyguladı. Ancak, Yüksekbaş bir süre sonra fenalaşınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekibi, gelen ihbar üzerine adrese sevk edildi ve Yüksekbaş hastaneye kaldırıldı. Fakat Yüksekbaş, 18 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Selinay Yüksekbaş’ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olaydan sonra polis, M.M.’yi gözaltına aldı. M.M., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı ve olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.