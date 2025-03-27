Sarıgül, İmamoğlu ve Özdağ’ı Ziyaret Etti

İMAMOĞLU’NUN ZİYARETİ VE MORALİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Sarıgül, İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu belirterek, cumartesi günü gerçekleştirilecek Maltepe mitingine dair İmamoğlu’nun beklentilerini paylaştı. “Ekrem Başkanımız, cumartesi günü yapılacak Maltepe mitingini bu yüzyılın en büyük toplantısı olarak görmek istiyor. Bütün yurttaşlarımızı, siyasi parti farkı gözetmeksizin Maltepe’ye davet ediyor” dedi.

İMAMOĞLU’NUN GENCİ DESTEKLEMESİ

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarda Sarıgül, İmamoğlu’nun heyecanını ve enerjisini yüksek bulduğunu ifade etti. İmamoğlu’nun, bayram süresince Saraçhane’de bayramlaşma yapılmasını arzu ettiğini belirten Sarıgül, İmamoğlu’nun Silivri’yi bir çalışma ofisi gibi değerlendirdiğini ve gençlerin verdiği mücadeleden büyük mutluluk duyduğunu aktardı. Ayrıca CHP Genel Merkezi’nin ve Genel Başkan Özgür Özel’in çabalarını takdirle karşıladığını ifade eden Sarıgül, “Adalet hepimize lazım” diyerek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN AÇLIK GREVİ AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de görüşen Sarıgül, Özdağ’ın moralinin düşük olduğunu dile getirdi. Özdağ’ın, iddianamesinin hazırlanmadığını belirterek bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını söylediğini aktaran Sarıgül, “Ümit hocam, yasaları vücuduyla protesto edeceğini ifade etti. Ona moral vermeye çalıştım” dedi.

DİĞER GÖRÜŞMELER VE ZİYARETLER

Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile de görüştüğünü belirtti. Ziyaret ettiği isimlere moral verdiğini vurgulayan Sarıgül, bu tür ziyaretlerini sık sık sürdüreceğini ifade etti.