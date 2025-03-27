Sarıgül, İmamoğlu ve Özdağ’ı Ziyareti Anlattı

CHP’Lİ SARIGÜL’DEN İMAMOĞLU ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Sarıgül, İmamoğlu’nun moralinin yüksek olduğunu belirtip cumartesi günü gerçekleşecek olan Maltepe mitingine dair İmamoğlu’nun beklentilerini aktardı.

MALTEPE MİTİNGİ BU YÜZYILIN EN BÜYÜK TOPLANTISI OLACAK

Ziyaret sonrası konuşan Sarıgül, İmamoğlu’nun heyecanını ve enerjisini yüksek bulduğunu ifade etti. Sarıgül, “Ekrem Başkanımız, cumartesi günü yapılacak Maltepe mitingini bu yüzyılın en büyük toplantısı olarak görmek istiyor. Bütün yurttaşlarımızı, siyasi parti farkı gözetmeksizin Maltepe’ye davet ediyor” diye ekledi. Ayrıca İmamoğlu’nun bayram döneminde Saraçhane’de bayramlaşma yapılmasını istediğini de belirtti.

Sarıgül, İmamoğlu’nun Silivri’yi bir çalışma ofisi gibi değerlendirdiğini ve gençlerin mücadelesinden duyduğu memnuniyeti aktardı. CHP Genel Merkezi’nin ve Genel Başkan Özgür Özel’in çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Sarıgül, “Adalet hepimize lazım” diyerek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN AÇLIK GREVİ AÇIKLAMASI

Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de görüştüğünü ve Özdağ’ın moralinin düşük olduğunu ifade etti. Özdağ’ın, iddianamesinin oluşturulmadığını belirterek bayramdan sonra açlık grevine başlayacağını aktardığını söyleyen Sarıgül, “Ümit hocam, yasaları vücuduyla protesto edeceğini ifade etti. Ona moral vermeye çalıştım” dedi.

DIĞER ZİYARETLER VE DEĞERLENDİRMELER

Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Ziyaret ettiği şahıslara moral vermek için sık sık ziyaretlerini sürdüreceğini ifade etti.