Sarıkamış’ta 50. Kurt Takibi Yapıldı

BÜYÜK MEMELİLER İZLEME PROJESİ ÇERÇEVESİNDE KURTLAR TAKİP EDİLİYOR

Sarıkamış’ta gerçekleştirilen “Büyük Memeliler İzleme Projesi” kapsamında kurtların uydu vericilerle takibi devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bu projeyi, KuzeyDoğa Derneği yürütüyor. Proje, Koç ve Utah üniversitelerinden Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Zagreb Üniversitesi’nden Prof. Dr. Josip Kusak ve uzman biyolog Emrah Çoban tarafından yönetiliyor.

KURT TAKİBİNDE 14 YIL VE 50. KURT

Yaklaşık olarak 14 yıl süren saha çalışmalarıyla kurtların hareketleri, yaşam alanları ve davranışları üzerine önemli veriler elde ediliyor. Bu yıl, takibe alınan 50’nci kurt da uydu vericisi ile donatıldı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, 2011’de başlamış olan çalışmanın, beklenenden çok daha ileri bir noktaya ulaştığını ifade ederek, “50’nci kurdumuza ulaştık. Başlangıçta bu kadar yol kat edebileceğimizi düşünmüyorduk.” diye konuştu.

Çoban, elde edilen verilerin bilimsel çalışmalar ve koruma planlaması açısından büyük önem taşıdığını belirtirken, şu açıklamalarda bulundu: “Şu anda Avrupa ülkeleri arasında en fazla kurt takip eden ülkelerden biriyiz. Bu, ülkemizdeki bilimsel çalışmaların başarısını gösteriyor. Büyük sürüleri gözlemliyoruz; geçmişte en kalabalık grup 10 bireyden oluşuyordu. Bu yıl verici taktığımız bir sürüde yaz ortasında bile 5 kurt tespit ettik.”

Fotokapanlar, uydu takip cihazları ve saha gözlemleri ile kurtların yaşam alanlarını izlediklerini belirten Çoban, hayvanların bıraktığı iz ve dışkıların da analiz edildiğini aktardı.

KORUMA PLANLAMALARI İÇİN DEĞERLİ VERİLER

Çoban, dikkat çeken bulgulardan birinin, ikinci yakalanan bir kurdun bir yıl içinde 5 bin kilometrekarelik bir alanı kullandığını söyleyerek, “Koruma alanlarını planlarken bu tür veriler hayati önem taşıyor. Böylece hayvanlara daha fazla güvenli yaşam alanı sağlayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.