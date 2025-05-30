Şarj Cihazını Bırakın, Güvende Kalın

ABD’DE ÖNEMLİ GÜVENLİK ALARMI

ABD’de satışı yapılan iWALK marka manyetik kablosuz taşınabilir şarj cihazları ile ilgili ciddi bir güvenlik alarmı ortaya çıktı. Cihazların içinde yer alan lityum iyon pillerin aşırı ısınarak tutuşma riski taşıdığı belirtildi. Bu durum, kullanıcılar için yangın, ciddi yanıklar ve hatta ölüm riski oluşturabiliyor. Bu nedenle, ürünler için acil geri çağırma kararı alındı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ve üretici U2O Global, kullanıcılara bu güç bankalarını derhal kullanmamalarını öneriyor.

ÜRÜNLERİN TEHLİKELİ ISINMA EĞİLİMİ

Cihazın aşırı ısınma eğiliminde olduğu ve bazı örneklerde yangın riski taşıdığı tespit edildi. Bu nedenle, yetkililer, kullanıcıların bu ürünleri kullanmayı bırakmalarını istiyor. Mesaj, durumun ciddiyetini vurgulamak amacıyla hızlı bir şekilde iletildi ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği ifade edildi.

GERİ ÖDEME PROSEDÜRÜ BAŞLADI

Tüketicilerin, cihazın model ve seri numarasını içeren, üzerinde “Geri Çağırıldı” ifadesinin kalıcı şekilde yazdığı bir fotoğrafı U2O Global’e e-posta ile göndermeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından, ürünün tam bedeli iade edilecek. Geri çağrılan ürün modelleri hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.