Şarj Cihazını Hemen Bırakın

ABD’DE İWALK MARKALI ŞARJ CİHAZLARI İÇİN GÜVENLİK RİSKİ

ABD’de satılan iWALK marka manyetik kablosuz taşınabilir şarj cihazlarıyla ilgili ciddi bir güvenlik alarmı veriliyor. Cihazlarda bulunan lityum iyon pillerin aşırı ısınarak tutuşma riski oluşturduğu ve bu durumun kullanıcılar için yangın, ciddi yanıklar ve hatta ölüm riski taşıdığı bildiriliyor. Bu sebeple, ürünler için acil geri çağırma kararı alındı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ve üretici U2O Global, tüketicilere bu güç bankalarını hemen kullanmayı bırakmaları yönünde çağrıda bulundu. Cihazın tehlikeli boyutlarda ısınma eğilimi gösterdiği ve bazı örneklerde yangın riski taşımakta olduğu belirlendi.

ÜRÜNLERİN GERİ ÖDEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Tüketicilerin, cihazın model ve seri numarasını gösteren ve ürün üzerinde kalıcı bir şekilde “Geri Çağırıldı” ifadesinin yer aldığı bir fotoğrafı U2O Global’e e-posta ile göndermeleri gerekiyor. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra, ürünün tam bedeli geri iade edilecek. Geri çağrılan ürün modelleri: