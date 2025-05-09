Şarkıcı Begüm Polat’a Resmi Soruşturma

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA BAŞLAYAN SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik geniş kapsamlı soruşturmalar yürütüyor. Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme, ünlü şarkıcı Begüm Polat’ın da dahil olduğudur.

BEGÜM POLAT’A RESMİ SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü sanatçı Begüm Polat hakkında resmen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu soruşturmanın, Polat’ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayandığı öğrenildi.

KATILDIĞI PROGRAMDAKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Begüm Polat, geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında yer alan görüntüleriyle sosyal medyada geniş tepki aldı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki ifadelerin, yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddia edildi.

SAVCILIĞA VERDİĞİ İFADEDE NELER SÖYLEDİ?

Savcılığa ifade veren Begüm Polat, hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” diyerek, söz konusu reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklamların medyada ve sosyal medyada yayılmasını engellemek amacıyla yürüttüğü soruşturmaları titizlikle devam ettiriyor. Begüm Polat’ın dosyası, benzer durumlar için emsal teşkil edebileceği düşünülüyor.