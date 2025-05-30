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Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti

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BİR ŞARKICIDAN ACILARLA DOLU BİR VEDA

2022 yılında meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. Ancak, hastalığının yeniden nüksettiğini duyurmuştu.

Şimal’in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde eşinin sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek, “Durumu kritik” ifadesini kullandı. Üzücü bir şekilde, Necati Arıcı, Şimal’in vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Necati Arıcı, Şimal’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir” şeklinde açıklamada bulundu.

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