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Şarkıcı Şimal Hayatını Kaybetti

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HASTALIKLA MÜCADELE VE AMELİYAT SÜRECİ

2022 yılında meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. Şimal’in sağlık durumu hakkında eşi Necati Arıcı, ünlü sanatçı için yaptığı açıklamada “Durumu kritik” ifadelerini kullanarak, sağlık durumunun kötüye gittiğini bildirmişti.

Sonrasında gelen acı haber, Şimal’in vefat ettiğini ortaya koydu. Eşi Necati Arıcı, şarkıcının sosyal medya hesabı üzerinden yaptğı paylaşımda; “Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, Kuşadası’nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir” dedi. Bu durum, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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