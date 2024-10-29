“Savaş Uçağı Diyarbakır’a Acil İniş Yaptı”

İNGİLİZ UÇAKLARI TEKNİK ARIZA YAŞADI

Sabah’ta yayımlanan habere göre; İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter tipi savaş uçağı, Irak’tan Güney Kıbrıs’a dönerken teknik bir arıza yaşadı ve bu nedenle Diyarbakır’daki 8. Anajet Üssü’ne acil iniş yaptı.

Acil İnişİN NEDENİ

Acil inişin nedeni, uçağın teknik bir arıza yaşaması olarak bildirildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, uçağın başarıyla iniş yaptığını doğruladı. Zorluoğlu, yapılan müdahalelerin ardından uçağın tekrar havalanmasını beklediklerini belirtti.