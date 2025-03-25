Savcılık, Hakaret İddiasını Soruşturmadı

EBUBEKİR SIDDIK KAYA’NIN TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI

Sosyal medya platformunda kendisini “hoca” olarak tanıtan Ebubekir Sıddık Kaya, 16 Şubat 2025 tarihli bir video ile Türk sinemasının efsanelerinden Adile Naşit ve Kemal Sunal’a yönelik bazı tartışmalı ifadeler kullandı. Kaya’nın bu sözleri, sanatçıların aileleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve hukuki süreç başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayetleri inceleyerek bir karar almayı amaçladı.

AİLELERDEN SUÇ DUYURUSU GELDİ

Kaya, sosyal medya paylaşımında Adile Naşit için şunları ifade etti: “Mezarı bir açıyorlar, nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Bir müftü her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. En son gidip bakıyor ki çığlık Adile Naşit’in mezarından geliyor. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler.” Kemal Sunal içinse, “Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye’nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize, Adile Naşit’i evimizin tonton annesi diye çaktılar. Zaten Yeşilçam’da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni” dedi.

Kaya’nın bu açıklamaları üzerine Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan, avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Kaya’nın sözlerinin “kişinin hatırasına hakaret” kapsamında değerlendirilmesi ve hakkında soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi. Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal da babasına yönelik “44. dereceden Türkiye’nin en büyük masonlarından biri” ifadesinin aziz hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK’TAN “KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI

Ekol TV muhabiri Elyesa Karatepe’nin aktardığı habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayetleri inceleyerek kararını vermiştir. Savcılık, Ebubekir Sıddık Kaya’nın açıklamalarının hukuki anlamda suç unsuru taşımadığını belirtmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, hakaret suçunun yalnızca birinci ve ikinci derece akrabalar tarafından şikayet edilebileceği ve bu durumda bile belirli şartların oluşması gerektiği ifade edilmiştir. Kaya’nın sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, “Şüpheli hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” kararı verilmiştir. Dosya kapatılmıştır.