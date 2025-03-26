Savunma Harcamaları Almanya’nın Kamu Borcunu Artırdı

AVRUPA’DA SAVUNMA HARCAMALARI ARTIKÇA BORÇLAR YÜKSELİYOR

Avrupa ülkeleri, savunma harcamalarına yöneliyor ve bu durum, ekonomik verilerindeki dengeyi olumsuz etkiliyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) paylaştığı verilere göre, geçen yıl ülkenin kamu borcu 63,9 milyar euro artış gösterdi. Bu borç, federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları ve yerel yönetim bütçeleri de dahil tüm kamu kurumlarını kapsıyor.

ALMANYA’NIN TOPLAM BORCU İKİ TRİLYONU GEÇTİ

2023 sonu itibarıyla Almanya’nın toplam borcu yüzde 2,6 artışla 2 trilyon 509 milyar euroya ulaştı. Bu dönemde federal kamu borcu 36,5 milyar euro artış kaydetti. Eyalet borçları da yüzde 2,1 oranında artarak 12,7 milyar euro ile toplamda 606,9 milyar euroya yükseldi.

Koronavirüs pandemisi esnasında işletmelere destek sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun, yüzde 40,2 oranında azalarak 22,1 milyar euroya düşmesi dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ’NE AYRILAN ÖZEL FONUN BORCU ARTIYOR

Açıklamalara göre, “Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu’nun borcu ise aynı dönemde yüzde 295,6 artışla 17,2 milyar euro yükselerek toplam 23 milyar euroya ulaşmış durumda.”

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE ÖZEL FON KURULDU

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hükümet, 100 milyar euroluk özel bir fon oluşturmuştu.