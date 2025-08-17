Gündem

“Sdg’ye Dair Çelişkili Sinyaller Var.”

sdg-ye-dair-celiskili-sinyaller-var

TOPLANTI VE GÖRÜŞMELER

Suriye’de Şam’daki Muhacirin Sarayı’nda bazı bakanların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İdlib’den siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Şara’nın, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart’ta imzalanan mutabakata yönelik getirilen eleştiriler dikkat çekti.

SDG’NİN ÇELİŞKİLİ SİNYALLERİ

Şara, SDG ile imzalanan mutabakatla ilgili eleştirilerini dile getirirken, “SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda mutabakatın uygulama mekanizmaları üzerinde görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

MUTABAKATIN UYGULAMA SÜRESİ

Şara, “10 Mart Mutabakatı’nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye’nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır.” diyerek mutabakatın uygulanması için yıl sonuna kadar bir süre bulunduğunu vurguladı. Uluslararası aktörlerin, Suriye’nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yollarla çözülmesine destek verdiğini belirten Şara, “Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek.” dedi.

İSRAİL’İN MÜDAHALELERİ

Suriye’nin güneyindeki Süveyda iline yönelik de değerlendirmelerde bulunan Şara, devletin zayıflatılması amacıyla uygulanan politikaları dile getirdi. “Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda’da doğrudan müdahalede bulunuyor.” diyerek durumu izah etti. Süveyda’da yaşananların klasik yöntemlerle ele alınamayacağını, sonuçların doğrudan görülebileceğini ifade etti.

BÖLÜNME TEHLİKESİ YOK

Şara, Suriye’nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını belirtti. “Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler.” diyerek, bölünme için gerekli unsurların ülkede bulunmadığını vurguladı. Şara, Suriye toplumunun bölünecek bir yapı olmadığını ve bazı bölgelerde bu yönde görüşler olmasına rağmen, o bölgelerin halklarının bölünmeye karşı durduklarını belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yenerek sahasındaki galibiyetini elde etti.
Gündem

Antalya’da Eski Eş Saldırdı: 2 Yaralı

Cezaevinden yeni çıkan bir kişi, eski eşini ve onun erkek arkadaşını bıçakla yaraladı. Olay sonrası ağır yaralılar hastaneye kaldırıldı; zanlı için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.