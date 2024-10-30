“Seans Öncesi Bilgiler ve Öneriler”

YURT İÇİ PİYASALAR YENİDEN AÇILIYOR

Yurt içi piyasalar, 1,5 gün süren Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından tekrar işlem görmeye başlıyor. Bugün yurt içinde, ekonomik güven endeksi, “Sektörel Enflasyon Beklentileri” ve bankacılık sektörüne ait aylık rapor dikkatle takip ediliyor. Yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı, GSYH ve tüketici fiyatları, Euro Bölgesi’nde GSYH ile ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve GSYH verileri öne çıkıyor.

İÇ GÜNDEMDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması’na katılıyor (09.30). Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise ekonomik güven endeksi rakamlarını açıklıyor (10.00). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Sektörel Enflasyon Beklentileri” sonuçlarını duyuracak (10.00).

ÖNE ÇIKAN RESMİ ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında konuşma yapacak (12.00). TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak (14.00). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Eylül ayına ilişkin sektör raporunu açıklayacak (14.00). Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’de İngiliz mevkidaşı David Lammy ile Londra’da bir görüşme gerçekleştirecek. Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman, varlık yönetim şirketi ve sigorta şirketlerinin 2024 yılı ilk 9 aylık döneme ait konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihi de dikkat çekiyor.