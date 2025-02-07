Seans Öncesi Bilinmesi Gereken Veriler

ENFLASYON RAPORU VE FİNANSAL VERİLER ÜZERİNDEKİ GÖZLEMLER

Haftanın son günü, yurt içinde dikkatler yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yoğunlaşacak. Bu kapsamda, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile Hazine nakit dengesi verileri takip ediliyor. Yurt dışında ise Almanya’nın sanayi üretimi ve dış ticaret verileri ile ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanılıyor.

YURT İÇİ GÜNDEMİN ÖNEMLİ KONUŞMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, saat 09.30’da Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’ne katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını saat 10.00’da açıklayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aynı saatte Ocak ayı için onaylanan kapasite raporları sayısını duyuracak.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON RAPORU SUNUMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporu’nu ise saat 10.30’da yayımlayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu raporla ilgili bir sunum yapacak ve soruları yanıtlayacak. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 11.00’de Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı’na katılacak.

TURİZM İSTATİSTİKLERİ VE SİYASİ ETKİNLİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, saat 11.00’de Aralık ayı ve 2024 yılının tamamına ilişkin konaklama istatistiklerini açıklayacak. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00’da AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’ne katılacak. Hazine, Ocak ayına ilişkin nakit dengesi rakamlarını ise gün sonunda, saat 17.30’da yayımlayacak.