Seat, 2025 Şubat Fiyatlarını Duyurdu

SEAT 2025 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Seat, 2025 yılı Şubat ayına dair güncel fiyat listesini duyurdu. Şirket, Ibiza, Leon, Arona ve Ateca modelleri için belirlenen yeni fiyatlarla, bütçe dostu araç arayan tüketicilere dikkat çekici alternatifler sunuyor. Günümüzde ekonomik dalgalanmalar nedeniyle araç almak zor bir hale gelmişken, Seat uygun fiyatlar ve kapsamlı donanım seçenekleriyle tüketicilere farklı bir yol sunuyor. Hem ekonomik hem de teknolojik özellikler barındıran Seat araçları, genç profesyoneller ve aileler için ideal tercihler arasında yer alıyor.

IBIZA MODELİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Seat’ın en popüler araçlarından biri olan Ibiza, hem şehir içi kullanıma hem de uzun yolculuklara uygun performansıyla dikkat çekiyor. Şubat 2025 fiyat listesine göre, Ibiza’nın giriş seviyesindeki versiyonu 1.315.000 TL’den başlamaktadır. Bu model, geniş iç hacmi, düşük yakıt tüketimi ve zengin teknolojik donanımları ile tüketicilere cazip bir seçenek sağlıyor.