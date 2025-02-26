Seçil Erzan Davasında Terim’e Zorla Getirme Kararı

DAVA GÜNDEMİ VE SEÇİL ERZAN’IN SUÇLAMALARI

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın davasında, ünlü teknik direktör Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi. Erzan’ın, yüksek getirili güvenilir bir fon sunduğunu ve Fatih Terim gibi tanınmış isimlerin de bu fona katıldığını söyleyerek, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı belirtiliyor. Dava Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürerken, geçtiğimiz günlerde bir talimat duruşması gerçekleştirildi.

DURUŞMA DETAYLARI VE FATİH TERİM’İN MAZERETİ

Duruşmada, tutuklu sanık Seçil Erzan ve avukatı ile tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları hazır bulundu. Şikayetçi Fatih Terim’in avukatı, Terim’in duruşmaya katılmaması için bir mazeret dilekçesi sundu. Aynı zamanda, Terim’in yurt dışında olduğuna dair bir tutanak da mahkemeye sunuldu. Erzan’ın avukatı, Terim’in mazeretini desteklemek için yurt içi giriş ve çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

ZORLA GETİRME KARARI VE DAVANIN SEYRİ

Mahkeme, Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı 15 Nisan’a erteledi. Seçil Erzan hakkında ise “özel belgede sahtecilik” ve “tamamen dolandırıcılıkla” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak görev yaptığı ve Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisi çerçevesinde iki milyon dolar aldığı kaydediliyor. Yüksek kar vaadiyle bu parayı tekrar iade edeceğini belirten Erzan, daha sonra Çeviker’in kendisine ulaşmaya çalışmasına rağmen iletişim kuramadı. Çeviker durumu bankaya bildirdi ve bankanın araştırmalarının ardından Erzan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ERZAN’IN DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ

İddianamede, Erzan’ın futbolcular, iş insanları ve farklı meslek gruplarındaki mağdurlarına yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ve bu kişilere kamuoyunda bilinen Fatih Terim ve Hakan Ateş’in bu fona dahil olduğunu söylediği ifade ediliyor. Fakat, gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı tespit edildiği belirtiliyor. Erzan’ın, mağdurların verdikleri paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu ve bu belgelerin üzerine bankanın kaşesini ve kendi imzasını atarak teslim ettiği, dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği aktarılıyor.